SPERANZA BIANCOROSSA TORRE DEL GRECO CITTA’ IN FESTA PER LA CONQUISTA DELLA SERIE C

06.06.2020

Si spera ancora per poco tempo in una grandisima festa per la conquista della serie C.

La Turris potrà dirsi ufficialmente in C. E’ prevista infatti per lunedì la ratifica del Consiglio Federale della FIGC sulla proposta della LND di promuovere i corallini e le altre capoliste dei restanti gironi di serie D, dopo l’interruzione definitiva del campionato. Restano, dunque, ancora un paio di giorni per completare la festa di colori che sembra aver ridato smalto ed entusiasmo alla città dei fiori e del corallo, in procinto di festeggiare un evento storico come il ritorno nel calcio professionistico dopo 19 anni. Il centro cittadino può dirsi quasi totalmente biancorosso, così come la Litoranea e le varie zone della periferia. I vari quartieri hanno dato sfoggio di appartenenza e passione decorando strade e balconi, forse come mai era avvenuto finora.