Spalti vuoti, ma… pieni: Salernitana mette in vendita bandiere numerate da apporre su sediolini

Un modo per rendere l’Arechi pieno e colorato anche se i tifosi non potranno essere presenti fisicamente sui gradoni. La Salernitana ha annunciato un’iniziativa che consentirà ai tifosi – a partire da lunedì 15 giugno – di acquistare presso l’Official Store di Piazza Caduti Civili di Guerra a Salerno le nuove bandiere ufficiali numerate della Salernitana al costo di € 10,00. “Le bandiere acquistate – fa sapere la società con un comunicato sul proprio sito ufficiale – saranno apposte sui sediolini dello stadio Arechi in occasione delle gare interne di campionato giocate a porte chiuse. Inoltre alla riapertura al pubblico dello stadio sarà possibile ritirare presso lo store le bandiere, autografate dai calciatori. I drappi granata, colmeranno la mancanza forzata dei sostenitori granata e trasmetteranno il loro calore agli uomini di mister Ventura. Le misure restrittive dettate dal contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19 in questa fase non permetteranno al pubblico di tornare a riempire gli spalti. Nonostante ciò i nostri tifosi avranno modo di mostrare il proprio sostegno e colorare di granata il Principe degli Stadi”.

L’idea annunciata questa mattina dalla Salernitana ripercorre quella delle sagome in cartone con la foto dei tifosi, introdotta da Claudio Lotito alla Lazio sul modello tedesco, era già rimbalzata una settimana fa in chiave Salernitana, come accennato dalla nostra redazione ed era stata in qualche modo anche confermata dalla responsabile sviluppo e business del club biancoceleste, Anna Maria Nastri, che collabora di riflesso anche con l’ippocampo nel corso di un’intervista al Mattino. Mancano i tempi tecnici per realizzare i cartonati anche a Salerno, dunque si ripiegherà sulle bandiere numerate. Per quanto riguarda l’iniziativa nella capitale, una parte del ricavato sarà devoluto dalla Lazio in beneficenza alle attività della Croce Rossa Italiana. Al momento, invece, la Salernitana non ha invece comunicato collegamenti benefici con l’iniziativa delle bandiere. Oltre a colorare lo stadio, in minima parte contribuirà dunque anche agli incassi del club.