Sorrento/Vico Equense. Franco Cuomo: Nessun incontro pubblico o manifestazione prevista. Ci scusiamo con i lettori e con il diretto interessato: non sono previsti incontri pubblici né manifestazioni, come erroneamente scritto da un nostro collaboratore. Attualmente, gli unici incontri sono privati, ma non è stato ancora deciso nulla per un’eventuale manifestazione. Ricordiamo che il prof. Franco Cuomo è stato oggetto di minacce per aver denunciato colate di cemento lungo la marina di Seiano a Vico Equense, lavori che hanno comportato la totale copertura della scogliera con una colata di cemento, deturpando estetica ed ecosistema. Anche noi di Positanonews gli esprimiamo piena e totale solidarietà.