Sorrento-Vico e il piano sanità: potenziati reparti e apparecchiature

Assistenza medica, non solo a portata di cittadino ma anche di turista. È così che cambierà la sanità della Penisola Sorrentina. Aspettando la ripresa del turismo, soprattutto quello proveniente dall’Inghilterra, si prospettano grandi cambiamenti a partire dall’ospedale di Sorrento. Ecco nel dettaglio cosa scrive Maria Elefante per Il Mattino.

Si comincia dall’esterno, con il rifacimento delle facciate per finire con l’ampliamento del reparto di rianimazione con l’aumento di due posti letto in terapia intensiva passando per la digitalizzazione delle cartelle cliniche. Un investimento importante per l’Asl Napoli 3 Sud che annuncia anche un’altra importante novità in Campania: la creazione del primo reparto Suap per la degenza dei pazienti in stato vegetativo o stato di minima coscienza.

Un traguardo importante per la sanità pubblica visto che fino ad oggi la Regione poteva contare esclusivamente sulla convenzione con Villa dei Fiori ad Acerra. Due annunci che arrivano dal consigliere regionale Alfonso Longobardi, vicepresidente della commissione bilancio: «Gragnano riceverà 5 milioni di euro, invece entro l’estate verrà pubblicata la gara per i lavori del nuovo reparto di Rianimazione, che è atteso da anni e le cui procedure si erano bloccate più volte». Una rivoluzione, quella iniziata lo scorso dicembre dal direttore degli ospedali riuniti della Penisola Sorrentina Giuseppe Lombardi. Un lavoro il suo che ad oggi vede i primi risultati proprio nell’esperienza Covid19, chiudendo la fase emergenziale senza nessun contagiato tra gli operatori sanitari. Ora si punta all’ammodernamento delle strutture. L’ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense e il Santa Maria della Misericordia di Sorrento hanno ricevuto apparecchiature di ultima generazione, 4 ecografi, e 2 apparecchiature per eseguire la mammografia che partire dalla prossima settimana saranno utilizzati per eseguire gli screening per il carcinoma al seno. All’ospedale di Vico Equense è stata assegnata anche una strumentazione portatile in forza al reparto di radiologia ed è stata ampliata la sala mortuaria con due celle frigorifero in più. In questo modo, in caso di decesso di un turista, l’ospedale non sarà costretto a spostare la salma presso un altro ospedale in attesa dei permessi provenienti dal consolato interessato.

Ancora a Vico sono in corso i lavori per dare una nuova veste al laboratorio di analisi, sono in arrivo nuovi letti per il reparto di ostetricia e ginecologia ed è stato programmato un nuovo percorso Covid19 che prevede all’interno del pronto soccorso tradizionale una stanza filtro con ingresso esterno. Intanto mentre a Vico Equense sono riaperti tutti gli ambulatori, per quelli di Sorrento bisognerà ancora aspettare, al momento sono stati riaperti solo quelli dedicati alle emergenze come i portatori di pacemaker. Le novità in arrivo toccano anche gli altri ospedali dell’Asl Napoli 3 Sud: «In base al decreto cura Italia ci sarà un ampliamento delle rianimazioni non solo di Sorrento ma anche di Nola e Castellammare – spiega il direttore sanitario dell’Asl Napoli 3 Sud Gaetano D’Onofrio – Aspettiamo le decisioni della conferenza Stato-Regioni. Subito dopo partiremo con le gare d’appalto e ci auguriamo di riuscire ad essere pronti entro fine anno».