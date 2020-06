Sorrento, sorpresa al winebar “Prosit”: ecco Rosario Massa. “Filou club aprirà a luglio” – VIDEO

Sorrento. Una bellissima sorpresa al winebar firmato Pollio, il “Prosit“. Nella serata di ieri abbiamo incontrato Rosario Massa, uno dei cardini del by night della Penisola Sorrentina ormai da diversi anni, nonché general manager del Filou Club. Quest’ultimo ci ha rivelato che sta facendo di tutto affinché il locale riparta già dal prossimo luglio, non senza difficoltà, ma l’apertura potrebbe essere davvero vicina: “Stiamo pensando all’ipotesi prenotazione”. Insomma, un’altra notizia positiva per tutta la Penisola Sorrentina.

Intanto, continua il successo del Prosit. Il locale, elegante e raffinato, sta riscuotendo un notevole successo fin dalla sua apertura: davvero eccezionale la scelta dei prosciutti, di primissima qualità. Prosciutti italiani che non hanno nulla da invidiare a quelli spagnoli: qui è possibile trovare, per esempio, prosciutti siciliani dei Nebrodi, prosciutti di Parma e tantissimi altri prodotti d’eccellenza.

D’altronde, l’esperienza della famiglia Pollio è vecchia di ben quattro generazioni e inizia con la prima macelleria avviata in penisola sorrentina, nel 1933, dal bisnonno Martino. A lui subentrò il figlio Aldo, a lungo macellaio di fiducia delle famiglie sorrentine che acquistavano i tagli migliori nella bottega di via San Cesareo quando, nel secolo breve, il centro cittadino era ancora animato da pescherie, caseifici, frutterie e macellerie. Successivamente i Pollio, sempre al passo con le esigenze del pubblico, trasferirono le loro competenze nella realizzazione di uno dei primi supermercati, alla fine degli anni Sessanta.