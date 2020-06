Sorrento-Sant’Agata, torna l’illuminazione pubblica in via Nastro Verde dopo 13 anni

Dopo tredici anni tornano le luci lungo via Nastro Verde, tratto della statale «Sorrentina» che collega Sorrento a Sant’Agata sui due Golfi. A scriverlo è Massimiliano D’Esposito per il quotidiano Il Mattino, in edicola oggi.

Illuminazione a macchia di leopardo, però, visto che non è stato possibile sistemare tutti i lampioni lungo gli 8 chilometri dell’arteria. Una vicenda complessa, quella dell’impianto, che inizia nel 2007, dopo la morte avvenuta a Napoli di Fabiola Di Capua, originaria proprio di Sorrento. La 37enne fu uccisa da un sostegno della pubblica illuminazione crollato lungo via Caracciolo. In seguito a quel drammatico episodio l’amministrazione sorrentina avviò il monitoraggio di tutti gli impianti e quello di via Nastro Verde venne giudicato a rischio, quindi disattivato e rimosso. Poi si avviò l’iter per la sostituzione. Per il primo tratto di luci posizionate su 400 metri di strada comunale non ci sono stati problemi. Poi si è passati al tratto di competenza di Anas, azienda che ha messo tutta una serie di vincoli. Prescrizioni che avrebbero comportato spese ingentissime. Per cui si è deciso di posizionare i pali all’interno dei fondi confinanti con la strada e collegare le luci con cavi aerei. Ma alcuni proprietari hanno negato il consenso e per questo diversi tratti di strada non saranno illuminati. In questi giorni sono in corso le prove tecniche in attesa del rilascio del collaudo. L’impianto si avvale di lampade con tecnologia Led, che oltre a fornire una illuminazione conforme agli standard dettati dalle normative sulla sicurezza stradale, possono vantare anche una efficienza energetica tra le più elevate oggi sul mercato.

Intanto, nel vicino Comune di Massa Lubrense, dopo la pausa dovuta al Covid-19, sono ripresi i lavori per la sistemazione di diverse strade. In via Scola, la strada tra Marciano e Termini completata la regimentazione delle piogge. In via Vecchia, che è chiusa al traffico, conclusa la sostituzione dei tubi di acquedotto, fognatura e acque bianche e predisposto il nuovo impianto di pubblica illuminazione per poi rifare la pavimentazione. Sul tratto di competenza della Città Metropolitana della Sorrento-Massa tra l’hotel La Solara ed il Villa Lubrense ultimati i lavori di predisposizione del nuovo impianto elettrico ed ora si procederà al rifacimento dell’asfalto. Intervento analogo in via Vincenzo Maggio dopo la posa in opera del nuovo impianto di sollevamento dei reflui di Marina della Lobra. Tra Casa della Madonna e via dei Campi a Sant’Agata installato il nuovo impianto di acque bianche.