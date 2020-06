Sorrento safe city

Sorrento ( Napoli ) . Stamattina è partito il progetto #SorrentoSafeCity. La sicurezza, nel post CoronaVirus, sarà uno dei fattori determinanti per rendere la nostra città vivibile per i cittadini e attraente per i turisti che ospiteremo.

Ho fatto un giro in mattinata è, devo dire, tutto perfetto. Anche per questo voglio fare i complimenti a Stefano Marzuillo che si è battuto per la realizzazione di questo progetto, e a Giuseppe Vittoria che ha coordinato l’unità di crisi dal punto di vista della sicurezza. Dopo questo mese di sperimentazione rafforziamo progetti come questo, iniziando a immaginare insieme una Sorrento rinnovata, green e sicura. Che questo sia il punto di partenza anche per la valorizzazione della nostra #ProtezioneCivile, che merita di essere riattivata con più spazio e più risorse. Mario Gargiulo