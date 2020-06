Sorrento riparte: riaperto il centro anziani

Curare l’anima di chi ha speso una vita per il nostro futuro elemento necessario per i nostri genitori e nonni iscritti al Centro per la terza età.

Centro anziani riaperto dopo dolorose manovre oscure. Disagi e malumori di alcuni soci riscontrati nel corso degli ultimi giorni per un consiglio direttivo in crisi e che deve essere riorganizzato nel rispetto di uno statuto sociale. I politici fanno pesare le decisioni amministrative per l’utilizzo della sede con una strategia confusionaria e poco trasparente. In vista del prossimo impegno elettorale tutti vogliono accaparrarsi il voto di preferenza.

La vita è futuro con serenità ed il voto non può essere condizionato da prestazioni di servizi necessari obbligo morale e civile del comune. Le decisioni prese dai delegati e responsabili non possono passare per piccole e vantaggiose concessioni di rito e di prassi tecniche secondo scelte per tornaconti personali.

Gigione Maresca