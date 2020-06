Sorrento, riflessioni sul turismo. Gargiulo: “Servono molti cambiamenti. Fa male vedere alberghi chiusi”

Sorrento. Ecco il post di Francesco Gargiulo, leader del movimento civico Conta anche Tu ed alcune riflessioni sul turismo post coronavirus. Di seguito il post:

Riflessioni sul turismo sorrentino. Sentire che ancora molti alberghi sono chiusi e alcuni non riapriranno, fa male al cuore da sorrentino amante della sua città da sempre convinto che questo sia il più bel posto del mondo. A mente fredda però bisogna fare delle considerazioni, da tempo gli alberghi sorrentini hanno ceduto tutte le loro strutture ai tour operators che da anni fanno il bello e il cattivo tempo, in piena estate vengono a rinnovare i contratti per la stagione successiva quasi stabilendo quello che vogliono pagare con l’assicurazione, in alcuni casi del pagamento vuoto per pieno, ciò opzionando tutte le camere dell’albergo che verranno pagate anche se invendute, in pratica ci siamo svenduti a questi signori. Questo modo di fare ha fatto si che molti alberghi già sapevano il loro utile per il prossimo anno, mentre le agenzie se vedevano che le vendite erano lenta immettevano sul mercato offerte last-minute per riempire letti ormai pagati. Se qualche turista italiano chiedeva i prezzi di qualche albergo questi risultavano in molti casi molto onerosi rispetto ai pacchetti turistici messi in vendita dalle agenzia straniere. Risultato che abbiamo perso da tempo quella fetta di turisti italiani che affollavano le nostre strade che spendevano nei nostri negozi, a vantaggio di stranieri, molti dei quali vengono con i soldi contati e ottimi clienti solo per bar e pizzerie (solo pizza divisa in due). Adesso che il turismo straniero causa il virus è in crisi si rivolgiamo al mercato italiano, per avere il consenso degli italiani bisognerebbe cambiare molte cose. Speriamo che i nostri Amministratori attenti a tali problemi sapranno pensarci.