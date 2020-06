Sorrento. “Racconti per Ricominciare: a Villa Fiorentino ritorna il teatro dal vivo

Dal 25 giugno al 12 luglio, in contemporanea in 11 suggestivi luoghi monumentali tra Portici, Ercolano, Torre del Greco, Sorrento, Castellammare di Stabia, Benevento e Casamarciano, 12 spettacoli itineranti per pochi spettatori con più di 60 artisti coinvolti. Un’occasione unica per ricominciare ad emozionarsi a teatro.

Racconti per Ricominciare, ideato e promosso da Vesuvioteatro.org con il coordinamento artistico di Giulio Baffi e Claudio Di Palma, nasce con l’intenzione di riavvicinarsi allo spettacolo dal vivo nel rispetto delle regole, offrendo agli artisti la possibilità di riprendere quel lavoro praticato con grande amore e con infinita passione, e agli spettatori l’occasione di un ritorno ad una vita culturalmente attiva. Un’idea per tornare al teatro in sicurezza, accogliendo le attuali norme di distanziamento fisico come occasione per una nuova creatività.

Undici luoghi di grande valore storico e architettonico accolgono i racconti originali di giovani autrici e autori contemporanei e pezzi scelti dell’universo letterario e drammaturgico. In ogni luogo sono impegnati tra 5 e 6 attori al giorno. Ciascuno di essi occuperà uno spazio definito nella location sede di spettacolo. In questo spazio interpreterà un racconto di non oltre 15 minuti che sarà replicato in sequenza fino ad un massimo di 5 volte.

In particolare, a Sorrento, l’appuntamento è a Villa Fiorentino, sede della Fondazione Sorrento. Nel giardino della splendida dimora affacciata sul nuovo corso Italia, in programma lo spettacolo “Innesti” in queste date 30 giugno – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 luglio e 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 luglio con due repliche alle ore 18.30 e alle ore 19.30. I protagonisti saranno : Antimo Casertano con Girasole di Marcello Anselmo; Marco Palmieri con Capitan Uncino di Fabio Pisano; Giorgio Pinto con Il Confidente di Marcello Anselmo; Ingrid Sansone con Maria Addolorata di Benedetta Palmieri; Gabriele Saurio con Non ti scordar di me di Gabriele Saurio.

Gli spettacoli durano 60 minuti.

Per prenotazioni 081 251 41 45. Costo biglietto 10 euro. Massimo 20 persone a replica.

I biglietti possono essere acquistati:

– online su Vivaticket

– nei punti vendita Vivaticket

– presso i luoghi degli spettacoli, a partire da mezz’ora prima dell’inizio dei percorsi, previa disponibilità. In virtù del numero limitato di posti e in linea con le normative vigenti, si consiglia di acquistare i biglietti online.