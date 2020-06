Sorrento. Per le Regionali contro Cuomo, Rosario Lotito, Gennaro Cinque e Leone Gargiulo

Sorrento. Cominciano a delinearsi i candidati per la Regione Campania dell’area che riguarda la Penisola Sorrentina e Castellammare di Stabia, nel collegio a parte il nome di Giuseppe Cuomo, sindaco di Sorrento, candidato per la Lega, dopo aver scelto di legarsi a Salvini, c’è il nome di Rosario Lotito, per il Movimento Cinque Stelle, Lotito appartenente storico al movimento di Grillo è probabilmente il candidato più forte dell’area governativa, per il PD c’è però anche l’ex sindaco di Massa Lubrense Leone Gargiulo, mentre a Sant’Agnello per Fratelli d’Italia c’è Davide Infuso e a Vico Equense Gennaro Cinque per Forza Italia. L’incognita è Cuomo, riuscirà a raccogliere il consenso dei primi cittadini della Penisola Sorrentina che spesso parlano di trasversalità politica in nome del territorio e di un Comune Unico che non è mai andato oltre i proclami. Meta e Piano sono per il PD, rimane l’incertezza su Sant’Agnello, mentre a Massa c’è la spaccatura nel PD con Giovanna Staiano che è passata al partito di Renzi.