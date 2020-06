Sorrento. Pensione minima e invalido al 100% chiedo al Governatore De Luca come mai non ho ricevuto le mille euro al mese

Sorrento ( Napoli ) . Vorrei avere mille lire al mese, diceva una famosa canzone, forse l’ex sindaco di Salerno De Luca si è rifatto a quella canzone . Mille euro al mese per tutti i pensionati. Era questa la promessa del Governatore Vincenzo De Luca per la Regione Campania. Una proposta che noi di Positanonews abbiamo apprezzato moltissimo, per gli anziani, ma anche per chi gli sta vicino, magari in difficoltà lavorative, era un’ottima idea, ma poi questi soldi non si vedono. Molti li aspettavano in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, dove lavoro per gli stagionali è venuto meno, magari i loro genitori e nonni avrebbero avuto qualcosa, invece no, intanto per le pensioni di reversibilità è stato chiarito che non si avrà nulla, e quindi le vedove rimangono più povere di prima, con grande felicità dell’INPS, ma non solo, riceviamo e pubblichiamo messaggi come questi .. ” vorrei chiedere al governatore della campania come mai che io pensionato inps con il minimo non ho ricevuto nulla inoltro sono anche invalido al 100% senza ricevere nulla.” Sinceramente rimaniamo senza parole, amareggiati è dir poco .