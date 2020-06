Sorrento. Opera d’arte sopra i cestini dei rifiuti , la foto di Peppe Coppola fa discutere. Peppe Coppola Photo 105 ha pubblicato sui social network facebook una foto che evidenzia la collocazione dell’opera d’arte sui muri di Sorrento. Al di sopra di due cestini di rifiuti. La cosa sta facendo inevitabilmente discutere, solo qualche giorno fa l’inaugurazione dell’opera “Mikado” dell’artista Vincenzo Mascia, site specific project ideato per la galleria sorrentina SyArt . Una idea bella, l’arte riparte da Sorrento, guastata dalla mancata rimozione o delocalizzazione dei cestini come ha evidenziato il decano dei fotografi in attività della Penisola Sorrentina Peppe Coppola Photo 105 che non si limita a segnalare solo le distorsioni della sua “caruotto” a quanto pare. Ottimo colpo d’occhio a cui nessuno aveva fatto caso, sicuramente non inficia l’idea artistica con lo spostamento dei cestini, ma denota la passione e l’amore per il territorio. Per l’occasione oltre ai complimenti gli facciamo gli auguri per la riapertura dell’attività.. Sempre sul pezzo Peppe.