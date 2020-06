Sorrento, nuove aree per la sosta veicoli fino al 31 ottobre

Il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, ha firmato stamattina un’ordinanza per l’individuazione di nuove aree da adibire alla sosta di veicoli, in via eccezionale e temporanea, e limitatamente al periodo compreso tra il 6 giugno ed il 31 ottobre.

I proprietari degli spazi, se interessati, potranno dare comunicazione dell’inizio della propria attività, all’Ufficio Attività Produttive del Comune di Sorrento. Le aree dovranno essere idonee, su attestazione del comando di polizia locale, ad evitare ricadute negative del flusso veicolare esistente e sull’ordine e la sicurezza pubblica, oltre a rispettare lo stato dei luoghi e l’ambiente.

“A causa dell’emergenza Covid-19, sempre più persone utilizzano mezzi privati piuttosto che quelli pubblici – spiega il sindaco Cuomo – Questo determinerà, insieme all’aumento del traffico provocato dalla stagione turistica, l’inadeguatezza delle aree di sosta disponibili. L’individuazione di nuovi spazi dove parcheggiare i veicoli, permetterà di venire incontro alle nuove esigenze di mobilità”.