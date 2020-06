Sorrento. Notte di follia a Piazza Lauro senza controllo, giovane rischia la vita. Interviene la polizia con i carabinieri. . Il fatto è avvenuto nella notte fra il cinque ed il sei giugno . Il problema è sempre l’alcol, che mette a rischio la vita dei nostri figli, purtroppo non ci sono sufficienti controlli nonostante i divieti e il rischio è che prima o poi ci si scappa il morto. Urge assolutamente intervenire in qualche modo per la sicurezza e la salute dei cittadini .