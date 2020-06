Sorrento. Notte di caos a piazza Lauro , le reazioni di Massimo Coppola e Mario Gargiulo , entrambi candidati sindaco

Massimo Coppola

Ennesima notte di follia a Sorrento dove un giovane rischia la vita a causa dell’alcol. Sono mesi che andiamo ripetendo che la scellerata cancellazione di ogni forma di politica giovanile è una potenziale bomba sociale. Bisogna investire sulle giovani generazioni con progetti che si inseriscano nel solco delle campagne educative, di orientamento e sensibilizzazione che con tanto impegno abbiamo portato avanti per anni. Inoltre in un momento in cui ci sarebbe bisogno di spazi di aggregazione non hanno ancora riaperto la biblioteca comunale. Infine bisogna recuperare al più presto il controllo del territorio, non ci si può affidare esclusivamente al caso e alla buona sorte

Mario Gargiulo

Ieri altra notte di follia in Piazza Lauro. Al netto di chi fa polemica sterile, dopo aver fatto propaganda per mesi da assessore su un presunto sistema di sorveglianza a tappeto sul territorio, servono soluzioni immediate.

Dove non arrivano le ordinanze, bisogna attivarsi per rafforzare i controlli e per tornare a dare ai giovani, quelli sani, momenti di svago. Il lockdown, purtroppo, ha fatto danni anche da questo punto di vista. Riprendiamoci i nostri spazi e #ripensiamoSorrento.