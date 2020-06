Sorrento-Napoli: la richiesta di ripristino dei collegamenti marittimi

Da giorni si sta cercando pian piano di dare inizio alla nuova stagione estiva: abbiamo assistito ad un’apertura graduale di ristoranti, bar, strutture ricettive e negozi di vario genere. Tuttavia, ad oggi, ancora risultano sospesi i collegamenti marittimi tra il porto di Sorrento e il Molo Beverello di Napoli. Tanti sono gli studenti e lavoratori pendolari della Penisola Sorrentina che usufruiscono del servizio marittimo per raggiungere le sedi universitarie o gli uffici di lavoro, viste anche le condizioni oramai note in cui versa la Circumvesuviana che, tra scioperi e malfunzionamenti vari, garantisce sempre meno la possibilità di giungere a destinazione in maniera ottimale.

Tanti stamattina i ringraziamenti rivolti alla consigliera Maria Grazia Di Scala che, appresa la problematica di interesse generale e locale, subito si è attivata portando la questione in consiglio regionale.

Purtroppo è di comune notorietà la situazione di precaria funzionalità del trasporto pubblico in Campania e, specialmente in questo periodo, non si può assistere ad una privazione che colpisce una corposa fetta, non solo di lavoratori, ma anche di turisti che vogliono raggiungere le nostre località.

Pertanto, da cittadini, chiediamo un aiuto per risolvere in tempi celeri questa notevole urgenza marittima.