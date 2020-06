Sorrento – Massa Lubrense. Iniziati questa mattina i lavori al primo tratto di strada. Riportiamo di seguito le parole del sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli.

Sono iniziati stamattina i lavori al primo tratto di strada Sorrento – Massa Lubrense. I lavori di rifacimento del manto bituminoso e di alcune parti del sottofondo stradale interesseranno il tratto di competenza della Città Metropolitana di Napoli compreso tra il confine di Sorrento (hotel La Solara) e l’ingresso di Villa Lubrense.

I lavori saranno eseguiti dalla Città Metropolitana di Napoli. Ringrazio il sindaco di Meta e consigliere metropolitano Giuseppe Tito per l’impegno sinergico che è stato messo in campo per il tratto di strada interessato da i lavori.

Purtroppo a causa dell’emergenza legata al COVID – 19 siamo in ritardo per i lavori al tratto che riguarda Villazzano – Massa – Sant’Agata che sono già stati finanziati dal Piano Strategico della stessa Città Metropolitana di Napoli e per questo chiedo ancora un poco di pazienza ai nostri concittadini.