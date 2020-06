Sorrento / Massa Lubrense. Al Nastro Verde famiglia con disabile ha rischiato di rimanere senza acqua, nessun avviso dalla GORI ai cittadini

Buonasera alla redazione di Positanonews.

Volevo ringraziarvi sia per la vostra professionalità che per la vostra preziosa funzione di politica sociale nel diffondere utili informazioni come quella dell’interruzione del servizio idrico oggi a via Nastro Verde . Segnaliamo che tutt’ora nonostante ripetute segnalazione alla Gori non è stato ripristinato il servizio idrico ( siamo almeno tre famiglie di cui una con anziana disabile ) .

Se non fosse stato per voi non avremmo nemmeno avuto la possibilità di riempire una tanica d’acqua ; in quanto non abbiamo ricevuto nessun avviso da parte della Gori . Zero. Nemmeno via mail.

Buon lavoro e grazie del vostro prezioso servizio.