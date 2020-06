SORRENTO/ LE SPIAGGE SARANNO PER TUTTI?

Gli stabilimenti balneari a Sorrento si stanno organizzando per poter accogliere in sicurezza la clientela rispettando rigorosamente il distanziamento sociale nel disporre lettini ed ombrelloni e questo comporterà una notevole riduzione della clientela.

Per accedere alle spiagge bisognerà prenotare, ma chi ci potrà confermare che i gestori non preferiranno i loro vecchi clienti abituali dandogli la precedenza rispetto ad altri? Inoltre Quel poco di spiaggia libera rimasta come verrà gestita e da chi?

Si parla di contenere le perdite, magari aumentando i prezzi includendo nel biglietto d’ingresso qualche sevizio supplementare. A tal fine ricordo che i gestori degli stabilimenti devono applicare le tariffe comunicate al comune, tariffe che sono differenziate per i residenti.

Tempo addietro proposi di creare una turnazione per accedere alle spiagge in modo da consentire a tutti di poter accedere al mare e magari riservare un turno a famiglie con bambini.

Si potrebbero avere 3 turni:

1) dalle 9 alle 13,00

2) dalle 13,30 alle 16,30

3) dalle 17,00 alle 20,30

Lo stacco dei 30 minuti tra un turno e l’altro servirà al gestore per sanificare i lettini e i locali dello stabilimento.

Di seguito le tariffe applicate dagli stabilimenti balneari per l’anno 2019 giusto per avere un rifermento e capire se e di quanto saranno aumentate per il 2020.

Tariffe stabilimenti balneari applicate per l’anno 2019

Spiaggia San Francesco

Leonelli’s Beach S.A.S.

Prezzo al Pubblico/Prezzo riservato ai residenti

Ingresso/lettino €. 14,00 €. 11,00

Ingresso/sedia a sdraio €. 12,00 €. 9,00

Ombrellone €. 6,50 €. 5,00

Cabina comprensiva €. 25,00 €. 20,00

Peter’s Beach S.A.S.

Prezzo al Pubblico/ Prezzo riservato ai Residenti

Ingresso/Spogliatoio/ lettino Min. €.15.00 Max.€.20.00 Min.€.10.00 Max. €.15.00

Ingresso/spogliatoio/ sedia a

sdraio

Min. €.10.00 Max.€.15.00

Min.€. 8.00 Max. €.12.00

Ombrellone Min. €. 6.00 Max. €. 8.00 Min.€. 5.00 Max. €. 6.00

Cabina per 4 persone

Min. €. 25.00 Max. €.35.00

Min.€.20.00 Max. €.30.00

MARAMEO

Prezzo al Pubblico Prezzo Residenti

Ingresso/Spogliatoio/ lettino €. 18,00 €. 12,00

Ingresso/Spogliatoio/ lettino con

materasso privè €. 35,00 €. 25,00

Ingresso/Spogliatoio/ sdraio €. 14,00 €. 10,00

Ingresso stabilimento €. 7,00 €. 5,00

Ombrellone €. 7,00 €. 5,00

Cabina €. 35,00 €. 25,00

Servizio asciugamani €. 5,00 €. 3,00

Canoa (1ora) monoposto €. 15,00 €. 10,00

Canoa (1ora) biposto €. 25,00 €. 18,00

Pedalò €. 20,00 €. 10,00

Bagni Salvatore

Prezzo al Pubblico Prezzo ai Residenti

Ingresso/Spogliatoio/ lettino €. 13,00 €. 10,00

Ingresso/Spogliatoio/ sedia s. €. 10,00 €. 7,50

Ombrellone €. 6,00 €. 4,50

Cabina €. 20,00 €. 16,00

Tessere prepagate per n°40 ingressi con lettino

€. 400,00 €. 300,00

Marina Grande

Bagni S.Anna S.A.S.

PER I MESI DI APRILE, MAGGIO, SETTEMBRE E OTTOBRE

Prezzo al Pubblico Prezzo ai Residenti

Lettino €. 10,00 €. 7,00

PER I MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO

Prezzo al Pubblico Prezzo riservato ai Residenti

Lettino €. 12,00 €. 9,00

Ombrellon €. 6,00 €. 4,00

Zi’Ntonio Mare S.A.S.

Prezzo al Pubblico Prezzo ai Residenti

Sedia a sdraio €. 5,00 €. 3,00

Lettino €. 7,00 €. 5,00

Stabilimento balneare “Delfino”

Prezzo al Pubblico Prezzo ai Residenti

Ingresso/lettino €. 13,00 €. 8,00

Ombrellone €. 6,00 €. 5,00

Cabine e spogliatoio Libere Libere

Tony’s beach

Prezzo al Pubblico Prezzo ai Residenti

Lettino €. 13,00 €. 8,00

Sedia a sdraio €. 5,00 €. 4,00

Ombrellone €. 4,00 €. 3,00

Ingresso adulto €. 2,50 €. 1,50

La Tonnarella S.N.C.

DAL 1 MAGGIO AL 14 GIUGNO

Prezzo al Pubblico Prezzo ai Residenti

Lettino €. 7,00 €. 6,00

Ombrellone €. 5,00 €. 4,00

Sdraio €. 5,00 €. 4,00

Ingresso Adulti €. 4,00 €. 3,00

Ingresso Bambini €. 2,00 €. 1,00

DAL 15 GIUGNO AL 10 AGOSTO

Prezzo al Pubblico Prezzo ai Residenti

Lettino €. 9,00 €. 8,00

Ombrellone €. 6,00 €. 5,00

Sdraio €. 6,00 €. 5,00

Ingresso Adulti €. 4,50 €. 3,50

Ingresso Bambini €. 2,50 €. 1,50

DAL 10 AGOSTO AL 20 AGOSTO

Prezzo al Pubblico Prezzo ai Residenti

Lettino €. 10,00 €. 9,00

Ombrellone €. 7,00 €. 6,00

Sdraio €. 7,00 €. 6,00

Ingresso Adulti €. 5,00 €. 4,00

Ingresso Bambini €. 3,00 €. 2,00

DAL 20 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE

Prezzo al Pubblico Prezzo ai Residenti

Lettino €. 9,00 €. 8,00

Ombrellone €. 6,00 €. 5,00

Sdraio €. 6,00 €. 5,00

Ingresso Adulti €. 4,50 €. 3,50

Ingresso Bambini €. 2,50 €. 1,50

DAL 2 SETTEMBRE A FINE STAGIONE

Prezzo al Pubblico Prezzo ai Residenti

Lettino €. 7,00 €. 6,00

Ombrellone €. 5,00 €. 4,00

Sdraio €. 5,00 €. 4,00

Ingresso Adulti €. 4,00 €. 3,00

Ingresso Bambini €. 2,00 €. 1,00

Bagni della Regina Giovanna

Tuttiperuno Srl

Prezzo al Pubblico Prezzo ai Residenti

Ingresso/doccia/ spogliatoio €. 7,00 €. 5,00

Ingresso/doccia/ spogliatoio/sedia €. 13,00 €. 10,00

Ingresso/doccia/ spogliatoio/lettino solarium

€. 15,00 €. 12,00

Ingresso/doccia/ spogliatoio/lettino terrazzo

€. 19,00 €. 15,00

Lotito Rosario..