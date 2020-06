Sorrento. Lavoratori stagionali incontro con Positanonews e Rosario Lotito (M5S). Teresa Manzo prima a impegnarsi e i contratti da cambiare. La nostra testata giornalistica ha organizzato un incontro al bar Fauno, che per nostro grande piacere è riaperto, con una delle più attive e impegnate lavoratrici Giuliana Ines Flores Gomez e il direttore di Positanonews Michele Cinque che li ha seguiti anche con una diretta durante la loro manifestazione a Roma davanti l’ INPS , chiedendo per questo una intervista a Teresa Manzo, l’onorevole è stata sicuramente una delle persone più attive, la prima a intervenire sulla vicenda stagionali, con noi Salvatore Caccaviello, che ha scritto varie cose, come ci ha detto Caccaviello, noi le abbiamo chiesto di intervenire con più forza. Giuliana ha detto che ci sono migliaia di persone in condizioni difficili, anche Rosario Lotito ha fatto una riflessione come Caccaviello sulle responsabilità anche dei contratti stessi, ma speriamo davvero che tutti vengano aiutati e al più presto.