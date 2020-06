Sorrento, l’albergo chiede 460mila euro per gli sfollati di Parsano: Starita trascina il comune in tribunale

L’hotel Cavour di via Capo diede ospitalità alle famiglie sfollate di via Parsano, in seguito alle violente precipitazioni, in seguito a convenzione stretta con il Comune di Sorrento. Oggi la proprietà dell’albergo ha chiesto il pagamento di quasi mezzo milione di euro, perché le stanze dell’hotel non sarebbero state liberate nei termini stabiliti. Secondo quanto riporta Metropolis in un articolo di Salvatore Dare, Salvatore Starita si è affidato alle vie legali per risolvere la questione.

Sette anni fa la Città del Tasso venne flagellata per giorni dal maltempo e, di colpo, esplode il caso del complesso di via degli Aranci, il rione Parsano: gli appartamenti presentavano forti infiltrazioni e si temevano crolli strutturali. Il Comune di Sorrento ottenne la disponibilità dell’imprenditore Starita, che dà il proprio via libera per ospitare gli inquilini nelle camere del suo hotel, il Cavour di via Capo.

Viene sottoscritta ovviamente pure una regolare convenzione con il Comune che inizialmente liquida all’albergatore compensi complessivi per 60mila euro, “somme ritenute dal ricorrente non sufficienti in relazione alle presunte prestazioni rese anche all’indomani della scadenza della convenzione”.

Non a caso, nel ricorso, Starita riepiloga i motivi per cui chiede che gli possa essere erogata la somma di 460mila euro. Il titolare dell’hotel vuole che il Tribunale di Torre Annunziata dichiari che il Comune di Sorrento “doveva liberare le camere locate alla data» del 31 gennaio 2014”. Una data, stabilita nella determina dirigenziale, che viene superata.

Starita afferma che il Comune di Sorrento ha consegnato le camere solo il febbraio 2016, con una mora di ritardo di 736 giomi. Nel complesso, la somma si aggira su 460mila euro. Con il Comune di Sorrento che teme ovviamente di incassare un’altra stangata pesante per le proprie casse, già messe a dura prova per il lockdowm. L’ente ha già perso tra mancate imposte e riscossioni 13 milioni di euro.