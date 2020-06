Sorrento. La vergogna del cimitero cittadino, un oltraggio ai defunti

Riportiamo il post e le foto di Francesco Gargiulo documentanti lo stato in cui versa il cimitero cittadino.

Ennesimo oltraggio ai sorrentini defunti, in una vicenda che si trascina da molti, anzi troppi anni, ancora una volta vi devo documentare l’inefficienza, anzi l’insipienza di questa Amministrazione Comunale, voluta dalla maggioranza dei sorrentini. Nelle foto allegate vi mostro le fasi sconcertanti a cui molti sorrentini hanno assistito, reclamato, e combattuto, al solo scopo di dare una giusta collocazione ai resti mortali di tanti cittadini che con il loro “onesto” lavoro hanno contribuito alla crescita di questo paese. Anche se i defunti non possono più protestare, né votare, il loro valore e le loro opere perdurano nel tempo e l’onorare la loro memoria rientra in quelle forme di rispetto che gli UOMINI da sempre gli hanno tributato.

In sequenza la fasi di questa ennesima vergogna sorrentina. La chiusura, dopo anni la demolizione, poi, tanti altri anni per la ricostruzione. Proteste, incontri al comune e dopo svariati anni l’ultimazione. Poi arriva la consegna poi per anni i defunti sono diventati sorrentini anonimi perché non si espletava la gare per collocare le scritte. Dopo un lungo e travagliato parto ecco che nasce l’ennesima opera d’arte “l’incompiuta” altro capolavoro da ascrivere ai demeriti di questa Amministrazione. Da svariati mesi il lavoro iniziato con enfasi, non si porta a termine anzi dalle foto potrete constatare lo stravolgimento dei nomi e cognomi, che suona come un offesa per i nostri cari defunti. Di chi è la colpa? Lo chiederò al Sindaco! Sono certo che come tutte le cose di questo paese non lo si saprà mai. Ai sorrentini dico che anche in queste cose e in questo atteggiamento di non curanza l’Amministrazione ha dimostrato tutta la sua nullità !!!!!!!!