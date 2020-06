Sorrento. La riflessione di Raffaele Attardi sullo staff anti Covid.

Il mio lavoro di tecnico come componente della Unità di crisi del Comune di Sorrento si sta spegnendo come l’infezione.

Sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto, perché é stato di aiuto a ridurre le sofferenze.

Per il resto penso che si dovrebbero adottare provvedimenti sociali, orientati a sostenere i più deboli, e per curare le tante ferite che questa emergenza ha lasciato;adottare a livello nazionale e locale un piano di gestione dei rischi per affrontare meglio situazioni analoghe, che certamente si ripresenteranno; e cambiare radicalmente il sistema sanitario nazionale, dando spazio alla prevenzione e alla cura sostituendo la figura del medico di base con un equipe h24, vicina alle esigenze dei Cittadini, potenziando gli ambulatori di prevenzione e cura e predisponendo un piano per rendere dispobili strutture, non necessariamente ospedaliere, per assistere i contagiati.