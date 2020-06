Sorrento, la proposta del presidio anticovid allo scalo marittimo

Emergenza COVID-19 – Proposta alla realizzazione di un presidio di sicurezza per il contrasto alla diffusione del Covid-19 presso lo scalo marittimo di Sorrento.

La scrivente Associazione di Promozione Sociale “Soccorso Amico”, con sede in Sorrento (NA), al Viale Montariello n. 6, ente di promozione sociale nell’ambito del territorio sorrentino, in riferimento all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in corso e all’attuazione dalla data odierna della cosiddetta “Fase 3”, ha stipulato un protocollo d’intesa con le principali società esercenti i servizi di trasporto pubblico via mare e su gomma, in essere presso il Porto di Sorrento, al fine di realizzare un presidio di sicurezza per tutti gli utenti in arrivo e partenza da esso.

Si premette che l’attuazione della “Fase 3” prevede la libera circolazione dei cittadini su tutto il territorio italiano senza l’obbligo di autocertificazione, fermo restando gli obblighi di distanziamento sociale di minimo un metro, di uso dei dispositivi di protezione individuale (in riferimento all’attuale Ordinanza Regionale), di divieto di assembramento, nonché di identificazione delle persone con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi al fine di trasmissione dei dati all’Unità di Crisi Comunale Covid-19 e all’ASL competente.

Di conseguenza, a partire dalla data odierna, vi sarà un incremento dell’utenza prevalentemente turistica, che usufruendo dei servizi di trasporto via marre e su gomma, transiterà e stazionerà presso l’area dello scalo marittimo di Sorrento in Piazza Marinai d’Italia, rendendosi quindi necessario, al fine di evitare una nuova eventuale diffusione dell’emergenza epidemiologica da Coovid-19, la realizzazione di un presidio di controllo per la salvaguardia del territorio sorrentino.

A tal fine la scrivente Soccorso Amico, ha stipulato un protocollo d’intesa con la Alilauro Gruson e la Seremar, per quanto riguarda le società esercenti i servizi di trasporto pubblico via mare e la Autolinee Torquato Tasso per quanto riguarda il trasporto pubblico su gomma, atto alla realizzazione di presidio di controllo all’interno del Parcheggio di Piazza Marinai d’Italia atto al controllo di tutta l’utenza in arrivo e partenza dal Porto di Sorrento e la gestione dei flussi all’interno del parcheggio.

La postazione di controllo, presenziata da volontari qualificati, avrà il compito di regolamentare i flussi di tutte le autovetture e motoveicoli che usufruiranno dell’area di parcheggio, al fine di evitare assembramenti e soste selvagge, effettuando al contempo la misurazione della temperatura di tutta l’utenza, individuando e segnalando, nell’immediato, alle autorità competenti, le persone che risultino avere una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, nonché la registrazione dei dati personali per risalire eventualmente a tutti i contatti avvenuti presso il Porto di Sorrento fino ai 14 giorni precedenti di una persona che a cui dovesse essere riscontrato il virus.

Pertanto, per approntare tale postazione di controllo lo scrivente ente di promozione sociale Soccorso Amico, chiede con la presente a codesta spettabile Amministrazione Comunale e agli Enti preposti, di affidare l’area del parcheggio di Piazza Marinai d’Italia per un periodo a partire da sabato 06/06/2020 fino al 31/10/2020.

Tale servizio, predisposto al fine della salvaguardia della salute dei cittadini della penisola sorrentina, eseguito dalla scrivente, senza alcun onere da parte dell’Amministrazione Comunale, consentirà un puntuale controllo del maggiore punto di interscambio turistico della costiera, limitando al minimo una eventuale nuova emergenza in costiera, che altrimenti potrebbe essere altamente probabile con un afflusso di persone selvaggio ed incontrollato.

Certi che tale proposta possa essere accolta con celerità, vista l’ormai attuazione della fase di liberalizzazione degli spostamenti, si resta in attesa di urgente riscontro.