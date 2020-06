Sorrento. La disperazione degli stagionali, incubo sfratti e fame per i figli. La lettera di una donna a Conte, Catalfo e De Luca Giuliana Ines Flores Gomez è stremata, esausta, non tanto per se stessa, ma per le tante storie, a Sorrento e in Campania, di stagionali esasperati, disperati “C’è chi pensa al suicidio”, fa appello a tutti, alla classe politica, agli imprenditori, ai tecnici, al Presidente del Consiglio, della Regione Campania “Sto chiamando a tutti dalla mattina alla sera, ho cercato di parlare anche con Conte e con De Luca” . Lei è una donna che ha lavorato sempre qui a Capri, a Positano, e sempre ha dato il massimo, ora lo sta facendo , esausta, per gli altri. La abbiamo fatta incontrare con esponenti del M5S come Rosario Lotito e il collaboratore di Positanonews Salvatore Caccaviello, fatto pressioni a Teresa Manzo con un’intervista, proprio a loro perchè li riteniamo più vicini e sensibili a queste tematiche ignorate magari da altri, Positanonews ha dato il possibile, lei l’impossibile fino allo stremo, ma sono le istituzioni che dovrebbero intervenire anche con l’aiuto ai lavoratori che hanno bisogno di chi li consiglia e di chi li fa uscire da questo ginepraio nel quale rischiano di rimanere soffocati . C’è bisogno di chi prenda i suoi input e cerchi di aiutarla ad aiutare.

Gentile presidente,

siamo lieti di salutarvi e inviarvi questa comunicazione, uno dei settori di lavoro (contratti

determinati – stagionali ) , di cui faccio parte e sono una portavoce.

Tutti noi abbiamo stipulato un contratto con il datore di lavoro, ma gran parte di noi ignari di

sapere di non essere registrati con il codice giusto stagionale, altri non avendo superato i

quindici (15)giorni di prova se sono visti interrompere forzatamente il contratto ingiustamente

rimanendo licenziati, e ne siamo affetti.

Supportiamo la direzione e il duro lavoro che è stato svolto giorno per giorno, affrontando

questa pandemia del Covid-19 , garantendo politiche necessarie per mitigare questa crisi e la

ripresa economica. Allo stesso modo, rendo opportune queste linee per chiedervi di darci gli

aiuti finanziari a questo settore del lavoro (CONTRATTI DETERMINATI – PER STAGIONE) ,

poiché fino ad oggi non siamo stati reinseriti al lavoro e non abbiamo beneficiato dei bonus

che attraverso voi sono stati retribuiti.

Siamo consapevoli che questa pandemia di Covid-19 che tutti affrontiamo, e non solo lei,

signor Presidente; Ma siamo in una crisi economica, che non ci riguarda solo emotivamente,

nella ricerca di qualcosa per sfamare le nostre famiglie, come inevitabili lettere di sfratto dalle

nostre case per il mancato pagamento dell’affitto mensile; questo ovviamente influenza la

nostra Salute e Vita. Questo è il motivo per cui veniamo da lei, perché non abbiamo più modo

di affrontare questa crisi economica, signor Presidente, i nostri risparmi sono scarsi e non

abbiamo un lavoro o un bonus per continuare ad affrontarlo.

Infine, signor Presidente, colgo l’occasione per ribadire i nostri cordiali saluti e la nostra stima

personale, come ad esempio rendere disponibile un registro di questo settore interessato, il

che può confermare a tutti lavoratori a cui sono stati respinti le domande senza benefici e che

ad oggi non hanno ricevuto alcun tipo di aiuto finanziario dallo Stato.

I migliori saluti.

