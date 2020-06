Sorrento. Intervista al sindaco Cuomo: “Non si poteva non ripartire dall’arte”.

Durante l’intervista di Maurizio Vitiello, il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo ha detto: “Non si poteva non ripartire dall’arte, anche perché è stata sempre un’attenzione particolare per la nostra città promuovere il nostro territorio attraverso gli artisti, che impreziosisce l’offerta che può dare la nostra città e fa vivere bene anche noi cittadini. L’arte è cultura. E’ un percorso che abbiamo iniziato negli anni passati e che speriamo che i futuri amministratori continuino, perché la città è una città che ha investito sempre nella cultura e nell’arte, fondamentali per guardare con ottimismo al prossimo futuro”.

“Per quest’estate speriamo sia in turisti stranieri che italiani. Quest’anno sarà un anno difficile, però Sorrento è una città che ha reagito sempre a qualsiasi crisi, perciò anche se con difficoltà supereremo anche questo momento”.