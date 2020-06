Sorrento, incidenti in via Parise, pericolo ghiaia e terriccio: l’allarme dei cittadini

Sorrento, i cittadini segnalano una Via Parise, in località Priora, estremamente pericolosa al transito di centauri e pedoni, che nei giorni scorsi hanno registrato numerosi incidenti.

A rendere talmente instabile il suolo è la presenza di terriccio e ghiaia in una strada talmente ripida e già di per sé difficoltosa da percorrere. I sorrentini ci scrivono per invocare un intervento da parte delle autorità.