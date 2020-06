Sorrento, incarico alla società di sorveglianza, dal M5S, si faccia immediatamente chiarezza.

Con tanti lavoratori alla disperazione,da mesi totalmente ignorati dall’amministrazione comunale e con percettori di Reddito di Cittadinanza senza alcuna proposta di impiego come prevede la legge, il Comune decide in due giorni di impegnare una cifra fino a 40mila euro con una società privata di vigilanza, per tre giorni settimanali, per un totale di otto dipendenti impiegati fino all’inizio di agosto. Sull’anomala e del tutto fuori luogo, visto le drammatiche circostanze, decisione da parte della giunta comunale, deciso e concreto l’intervento del Movimento 5 stelle che ha deciso di vederci chiaro chiedendo alle Autorità preposte di fare immediatamente chiarezza circa la legittimità di un tale incarico. Intanto anche le Associazioni contro le illegalità, presenti sul territorio, di fronte a quella che parrebbe ricordare vecchi e ben oleati meccanismi, si stanno adoperando affinché tale questione sia attenzionata dall’Autorità Giudiziaria. Di seguito riportiamo l’intervento del rappresentante locale del Movimento 5 stelle , Rosario Lotito. (s.c.)

Al Comune di Sorrento, hanno il dono della veggenza.

“Al comune di Sorrento pensano di gestire la casa di tutti i cittadini con l’ardire di chi si sente intoccabile prendendo decisioni del tutto discutibili ed in barba a qualsiasi regola di buon senso e di buona amministrazione.

Ma vediamo quali sono questi solerti amministratori che continuano a dare prova della loro competenza e lungimiranza politica a difesa della legalità e della trasparenza (si fa per dire) nello spendere i soldi pubblici.

Gli impavidi amministratori che hanno firmato il verbale di deliberazione della giunta municipale n. 67 del 11 giugno 2020 avente come oggetto: Provvedimenti in materia di sicurezza covid 19 atto di indirizzo sono:

Il Sindaco Cuomo Giuseppe, l’Assesore De Angelis Mariateresa, l’Assessore Fiorentino Lorenzo, l’Assessore Gargiulo Mariano, l’Assessore Palomba Rachele.

Ma cosa hanno combinato stavolta i nostri eroi é presto detto:

Il giorno 03 giugno 2020 il Sindaco, in vista dell’estate e presupponendo un’ invasione di masse, invia una richiesta al Comando dei Vigili Urbani di Sorrento di disponibilità ad effettuare una serie di controlli presso la stazione EAV, gli accessi di marina Grande, spiaggia S. Francesco, Regina Giovanna, spiagge libere, Piazza Marinai d’Italia e Parcheggio Correale con orario dalle 8 alle 20 nei giorni di venerdì, sabato e domenica fino al giorno 03 agosto. Ovviamente, viste le già poche risorse del Corpo di polizia Municipale, dal comando fanno sapere che riescono a malapena a garantire i servizi istituzionali “base” già aggravati dall’emergenza epidemiologica in corso.

Ma ecco che magicamente l’Istituto di vigilanza HERMES SRL con sede a Castel San Giorgio (SA), protocolla in data 10 giugno, fate attenzione alle date, la proposta di svolgere quel servizio fatta pari pari come la richiesta inviata dal Sindaco al Comando di polizia Municipale. Il giorno 11 giugno, giorno successivo alla proposta protocollata dalla HERMES SRL, i suddetti impavidi amministratori firmano la delibera che dà mandato alla HERMES SRL di svolgere quel servizio per un importo massimo di 40 mila euro.

Che poi la società aggiudicataria del servizio avesse già le magliette con su cucito il logo di Sorrento é solo una coincidenza. Lotito Rosario.” – 15 giugno 2020

Quì il link della delibera,

