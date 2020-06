Sorrento : In memoria di Raffaelina e Pasqualino Ferraiuolo

Sorrento ( Napoli). L’annuncio del trigesimo in memoria di Raffaelina e Pasqualino mi ha sorpresa perché la notizia non mi era pervenuta da alcun amico comune. Conobbi i fratelli Ferraiuolo negli anni sessanta.

Raffaela era un’assidua frequentatrice della Cattedrale e partecipava attivamente alle riunioni dell’Azione Cattolica anche se ‘attività artigianale che espletava in casa assorbiva molto del suo tempo. Confezionava camicie per uomo con estrema cura: tutto era perfetto, cuciture accurate e ben allineate, asole perfette, bottini cuciti con cura, nessun filo fuori posto o pendente, colletto e polsini calzano perfettamente al collo ed ai polsi del cliente. Pasqualino faceva il “ricaccio” sugli intarsi: un lavoro di precisione che effettuava quando la luce solare gli consentiva di avere una visione perfetta dell’oggetto; la maggior parte del tempo la dedicava alla Cattedrale ed alla Congregazione dei Servi di Maria per la quale ha scritto, con la collaborazione dell’avvocato Antonino CUOMO, una corposa opera curata dall’editore Fiorentino. Due artigiani che hanno lasciato un segno nella nostra città. prof. Francesca LAURO -matphoto