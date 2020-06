Sorrento. Gli stagionali non si fermano, incontrati i sindaci di Meta e Piano, lunedì a Sant’Agnello. Sono tante le categorie dimenticate dal Governo e dalla Regione Campania dai sussidi, categorie che ancora non stanno lavorando in penisola sorrentina, che rischiano di passare tutto l’anno senza alcun tipo di entrata come ci fa saper Rosario Fiorentino “Associazione autisti ncc Associazione cuochi Sindacato cub Cisal Associazioni guide turistiche e altre categorie dimenticate . Il prossimo appuntamento lunedì alle 10 da Piergiorgio Sagristani “