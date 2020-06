Sorrento, Giornata Mondiale dell’Ambiente: ecco le panchine green e veicoli elettrici

Una piattaforma online con informazioni sul verde pubblico di Sorrento. E panchine ecosostenibili realizzate con plastica riciclata. Sono alcune delle iniziative varate dall’amministrazione comunale di Sorrento e da Penisolaverde, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente che si celebra oggi.

Attraverso il sito www.penisolaverde.com sarà possibile, a partire da domani, consultare la mappa di alberi e piante presenti sul territorio comunale. Un censimento del patrimonio arboreo a disposizione di chiunque voglia approfondire l’argomento.

“Inoltre, in piazza Angelina Lauro, abbiamo provveduto ad installare dei pannelli che illustrano i tipi di piante che adornano l’area, la loro provenienza e le particolarità – spiega l’assessore al Verde Pubblico, Mariano Gargiulo – Un impegno, quello per l’ambiente, che proseguirà nelle prossime settimane con l’acquisto di veicoli elettrici per il servizio ecologia, e che si è già concretizzato con la piantumazione di alberi di alto fusto nel centro cittadino e presso la Pineta Le Tore e la separazione delle acque nere da quelle bianche degli impianti fognari. L’obiettivo è quello di trasformare Sorrento in città green”.

“Dalla Bandiera blu passando attraverso i vari provvedimenti plastic free, Sorrento si presenta in questa nuova fase di ripartenza, a cittadini e turisti , con tante iniziative – interviene l’assessore all’Ambiente, Rachele Palomba – Tra queste si segnalano le panchine, dono di Caracol Studio, società specializzata nella stampa 3D, istallate stamattina fuori la libreria Tasso, utilizzando materiali riciclati, di natura termoplastica e di uso comune come bottiglie o bicchieri, che diventano elementi di arredo urbano. Il tutto in chiave ecosostenibile e nel rispetto dell’ambiente”.