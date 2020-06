Sorrento. Gaetano Milano “Storica dismissione del depuratore, decidiamo con un referendum la riconversione dell’area”

Sorrento ( Napoli ). E’ dall’inizio del lockdown che Gaetano Milano è diventato un punto di riferimento per i sorrentini sui social network con i suoi post che hanno provocato discussioni e proposte, questo di stamattina Positanonews vuole metterlo particolarmente in evidenza, l’area di cui parla potrebbe avere una grande valenza , uno spazio strategico a ridosso del centro turistico balneare ricettivo della città .

“Questa per Sorrento sarà una settimana importante.Mercoledi sarà formalizzata formalmente la dismissione dell’impianto di depurazione di Marina Grande.Dopo oltre 60 anni ci sarà la parola fine per quell’impianto che per tanti anni ha segnato la vita dei cittadini di Marina Grande e non solo.All’epoca della sua progettazione era considerato un impianto avveniristico , negli anni è diventato un incubo ammorbando con i suoi miasmi l’aria intorno rendendola irrespirabile.Oggi mettiamo la parola fine:un passo importante per la città e chi amministrerà in futuro la città dovrà pensare alla riconversione dell’area dove sorgeva l’impianto.E se per la prima volta si facesse decidere i sorrentini attraverso un referendum?”