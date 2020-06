Sorrento Futsal. Mister Josè Astarita: “fra qualche settimana torneremo ad allenarci”

La nostra redazione ha intervistato Josè Astarita, il mister del Sorrento Futsal, squadra di calcio a 5 della penisola sorrentina, al quale abbiamo rivolto qualche domanda. Il mister ha così affermato: “in questo momento non abbiamo ancora delle direttive da poter seguire, viviamo giorno per giorno in attesa di poter apprendere qualche decisione definitiva. Quasi certamente fra qualche settimana potremmo cominciare ad allenarci e lo faremo, grazie al sindaco Piergiogio Sagristani e all’assessore Attilio Massa, nella tendostruttura di Sant’Agnello. Fino a qualche mese fa andavamo alla palestra della scuola Tasso di Sorrento ma ora non si può”. La squadra principale del Sorrento Futsal milita nella C2 girone B e, prima della sosta forzata, era settima in classifica con l’obiettivo di mantenere più o meno quel posto. La squadra under 21, invece, era prima in classifica e con ancora la finale di Coppa Campania da dover disputare. “Vincere la Coppa avrebbe fatto molto piacere ai ragazzi perché come premio, il presidente li avrebbe portati una settimana in Sardegna. Ostico invece il Benevento in finale in quanto, sebbene lo avessimo battuto in campionato, ancora ci è vivo il ricordo di aver perso l’anno scorso ai playoff col San Marzano, anch’esso battuto 2 volte in campionato”, aggiunge mister Astarita. Un ruolo fondamentale poi lo occupa il presidente Carlo Gargiulo perché è silente ma presente. “Punta ad avere ragazzi della zona “a chilometri 0″, per far emergere dei grandi sportivi tutti made in penisola sorrentina, nonostante non sia sempre facile far conciliare lo sport con i loro impegni di studio e nel sociale. Da ambo le parti, però, c’è sempre un desiderio di venirsi incontro. Un altro ruolo fondamentale lo occupano gli sponsor e, a tal proposito, colgo l’occasione per ringraziare Antonio Ferraiuolo del Bar San Vincenzo per il grande sostegno che ci dà”, conclude l’allenatore rossonero.