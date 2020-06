Sorrento, erbacce in Via Sersale. L’appello di Nino da Los Angeles: “Come si può parlare di rinascita?”

Sorrento, riceviamo e pubblichiamo il messaggio di Nino Magliulo da Los Angeles, che lancia un appello per la pulizia di Via Sersale “tappezzata” di erbacce.

Salve sono Nino Magliulo, un Sorrentino che vive a Los Angeles. Un mio amico passando per via A . Sersale, dove la mia famiglia ha abitato per secoli, mi ha inviato questa foto. E ‘ molto triste sentire parlare, di rinascita, grandi progetti, di nuove idee, di arte ecc. e poi vedere una delle strade più antiche, ridotte in questo modo, erbacce sui muri,sugli antichi basoli . Pensare che via Sersale è una delle strade più visitate dai turisti ed usata da tutti per accedere al Corso Italia. Quando si inizierà a pensare alla politica dei piccoli passi per avere grandi risultati nel prossimo futuro. Un saluto a tutti voi. Con affetto, Nino Magliulo.