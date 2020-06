Sorrento e Positano, i sindaci alle regionali con la Lega? Pronti a commissariare il comune

Dopo il rinvio causato dalla pandemia da coronavirus, le Elezioni Regionali 2020, previste per la primavera, sono state rinviate in autunno. Si tratta di una tornata elettorale molto importante, perché coinvolge 7 regioni e un numero molto elevato di elettori. A Sorrento, il sindaco Giuseppe Cuomo, – come riporta il settimanale di Agorà – starebbe seriamente pensando ad una possibile candidatura alla Regione. Se così fosse, il primo cittadino della città del Tasso sarebbe costretto ad abbandonare gli uffici comunali lasciando spazio ad un commissario prefettizio fino alle prossime elezioni comunali.

Stessa cosa per il primo cittadino di Positano, Michele De Lucia. Anch’egli è fresco di incontro con il segretario della Lega Matteo Salvini, con tanto di adesione al partito – avvenuta lo scorso novembre con Peppino Cuomo – e il sindaco della città verticale potrebbe far un pensierino sulle regionali. In tal caso, come per il sindaco Cuomo, arriverebbero le dimissioni ad agosto. E’ ancora presto per parlare di decisioni definitive, ma tutto sembra andare verso una possibile candidatura dei comuni delle due coste.

I comuni, ricordiamo, possono essere commissariati attraverso un decreto emanato dal Presidente della Repubblica, in seguito alla proposta effettuata dal ministro dell’Interno. I poteri del commissario sono in tutto e per tutto uguali a quelli del sindaco, sia in materia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, senza nessuna limitazione. Per amministrare il comune, il commissario straordinario può usufruire dell’aiuto di collaboratori, come ad esempio un vicecommissario, nominato in base alla legge, ed anche dei sub commissari ai quali possono venire affidate delle deleghe, come quelle che normalmente vengono affidate ai vari assessori comunali. Per quanto riguarda le funzioni svolte, non essendo stato eletto tramite votazione dagli elettori, il commissario di un Comune tende a governare l’ente senza prendere decisioni strategiche importanti, ma portando avanti la normale amministrazione, per dare il più presto possibile al parola agli elettori. La durata del mandato varia in base alla motivazione del commissariamento. Normalmente l’incarico dura fino all’elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia, da tenersi nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge.