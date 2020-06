Sorrento e il mare, quanto pagano i gestori delle spiagge? Il post di Rosario Lotito

Sorrento. Riportiamo un post interessante di Rosario Lotito (Movimento Cinque Stelle), riguardo le spiagge e i loro canoni che ciascun balneatore paga annualmente.

“Il mare a Sorrento non è mai stato per tutti, prezzi elevati e poche spiagge libere hanno fatto sì che solo raramente le famiglie sorrentine potevano permettersi il lusso di trascorrere una giornata al mare in qualche stabilimento balneare.

Oggi, a causa delle normative sulla distanza sociale, recarsi al mare è diventato ancora più difficile e molti gestori di stabilimenti balneari lamentano gravi perdite con rischio chiusura.

Ma quanto pagano questi poveri imprenditori sorrentini per poter aver in gestione un tratto di costa tra le più prestigiose e rinomate al modo? Ho indagato e con mia somma incredulità ho scoperto quanto questi poveri, si fa per dire, gestori a rischio fallimento pagano annualmente al comune di Sorrento.

Ecco i canoni….

Annuale – Mensile

LEONELLI’S BEACH

€ 7.100,36 – € 591,70

PETER’S BEACH

€ 4.180,38 – € 348,96

BAGNI SALVATORE

€ 3.114,99 – € 259,58

BAGNI FORUNA

€ 2.582,82 – € 215,23

BAGNI SANNA

€ 1.348,83 – € 112,37

Zì NTONIO A MARE

€ 1.846,46 – € 153,87

RIST. IL DELFINO

€ 649,81 – € 54,15

LA TONNARELLA

€ 648,88 – € 54,07

Lo so, avete strabuzzato gli occhi e magari vi state chiedendo se c’è qualche errore. Purtroppo non c’è nessun errore sono calcoli esatti. Qualcuno adesso dirà che sono prezzi stabiliti per legge e che il comune c’entra ben poco. In effetti è così, ma quello che invece il Comune può fare, ma che invece non ha mai fatto, è quello di imporre a questi gestori di praticare percentuali di sconto almeno del 50% per i Sorrentini. Cosa ovviamente impensabile per chi a tutto pensa tranne che alle esigenze dei propri concittadini.

Lotito Rosario.”