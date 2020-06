Sorrento dice addio ad un pezzo di storia: vola in cielo Mario Esposito “o’ Barbier”

Sorrento è in cordoglio per la perdita di un personaggio storico della città. La perdita di Mario Esposito, detto “o’ Barbier” ci lascia in un profondo sconforto. Lo annunciano con dolore i familiari, a partire dalla figlia Rossana, il figlio Andrea, la mamma Ester, il fratello Raffaele, i cognati Pierino e Annamaria, i nipoti e i parenti tutti.

Il rito funebre sarà celebrato domani, sabato 6 giugno alle ore 16:00, presso la Cattedrale di Sorrento.

L’intera redazione di Positanonews si unisce alla famiglia Esposito per la triste perdita, nella speranza di un lieve conforto.