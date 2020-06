Sorrento, convocato consiglio comunale per il 1 luglio: si discuterà di debiti fuori bilancio

Sorrento. Il presidente del consiglio Luigi Di Prisco ha diramato quest’oggi la convocazione del consiglio comunale in sessione straordinaria per il giorno mercoledì 1 luglio 2020 alle ore 10:00 (in prima convocazione) e per il giorno 2 luglio 2020 alle ore 18:00 (in seconda convocazione) nella Casa Comunale di Piazza Sant’Antonino.

Nella seduta saranno trattati i seguenti argomenti, iscritti all’ordine del giorno:

Interrogazioni;

Commissione consiliare per la trasparenza e per il controllo degli atti; integrazione componente;

Commissione locale per il paesaggio – Rinnovo componenti;

Proposta di modifica al regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea;

Regolamento di videosorveglianza installazione telecamere presso edifici monastero padri teatini e conservatorio s.m. delle grazie: atto di approvazione;

Riconoscimento di n. 1 debito fuori bilancio relativo al pagamento della quota parte spettante al Comune di Sorrento in favore della Soc. Costabile Arredamenti srl – Sentenza Tar n. 1358/2019 – giudizio Sud Arredi srl c/Comune di Sorrento + Costabile Arredamenti srl;

Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione spese legali avv. Eugenio Fiorentino istanza stragiudiziale – Sentenza n. 1621/2018;

Riconoscimento di n. 1 debito fuori bilancio relativo a pagamenti in merito alle contravvenzioni al Codice della strada – Sentenza n. 2365/2019 – avv.to Persico Aniello;

Riconoscimento di n. 1 debito fuori bilancio relativo a pagamenti in merito alle contravvenzioni al Codice della strada. Sentenza n. 1459/2019 – De Angelis Mario;

Riconoscimento di n. 5 debiti fuori bilancio relativi a pagamenti in merito alle contravvenzioni al Codice della strada – Sentenza n. 316/2014 – avv. Marrone Marco/sig. Castellano Giuseppe/c.t.u. Cascone Fedele – Sentenza n. 629/2014 – avv. Marrone Marco – Sentenza n. 775/2014 – avv. Marrone Marco – Sentenza n. 3237/2010 – avv. Marrone Marco – Sentenza n. 3434/2010 – avv. Marrone Marco;

Riconoscimento di n. 1 debito fuori bilancio relativo a pagamenti in merito alle contravvenzioni al Codice della strada – Sentenza n. 282/2020 – avv.to Buonocore Pietro;

Riconoscimento di n. 8 debiti fuori bilancio relativi a pagamenti in merito alle contravvenzioni al Codice della strada. Sentenza n. 596/2017 – Sentenza n. 597/2017 – Sentenza n. 598/2017 – Sentenza n. 1321/2017 – Sentenza n. 1525/2017 – Sentenza n. 1526/2017 – Sentenza n. 1527/2017 – Sentenza n. 3598/2017 – Studio associato avv.ti Lucenteforte/Russo.

Ricordiamo che sarà possibile seguire il consiglio comunale in diretta streaming sul sito https://streamingsorrento.com/