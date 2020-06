Sorrento, come salvare l’artigianato: pronta un’asta, tra i testimonial anche il rapper Anastasio

Atteso il procuratore della Repubblica di Napoli, Catello Maresca, il rapper Anastasio, l'attrice Elisabetta Valgo, lo scrittore Maurizio De Giovanni e tanti altri ospiti all'iniziativa di Fondazione Sorrento

«Salva l’arte… e mettila da parte»: è il filo conduttore di un’asta solidale per la salvaguardia dell’artigianato artistico in penisola sorrentina. L’appuntamento virtuale, pubblicato sul sito www.salvalarteemettiladaparte.com, con le foto delle opere, la descrizione e le biografie degli artisti e degli artigiani partecipanti, tradotte anche in inglese. Ecco l’iniziativa illustrata da Antonino Siniscalchi su “Il Mattino” in edicola oggi. Sabato il vernissage, lunedì alle 20.20 l’apertura delle trattative che si protrarranno fino al 20 luglio prossimo alla stessa ora. Trentacinque gli artisti e maestri dell’artigianato che hanno aderito al progetto ideato da Marcello Aversa, con il patrocinio della Fondazione Sorrento, in collaborazione con Peninsulart, Cattedrale di Sorrento, Surrentum, Crocevia, Botteghiamo, About Sorrento, L’Arte Nascosta, le Associazioni Intarsiatori, Nemesi e Giovanile 361°. Testimonial della manifestazione il procuratore della Repubblica di Napoli, Catello Maresca; il rapper Anastasio; l’attrice Elisabetta Valgo, lo scrittore Maurizio De Giovanni, l’attore Peppe Barra, il blogger newyorchese Salvatore Peter Ambrosino, l’artista statunitense Joan Dilieto.