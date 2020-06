Sorrento Calcio: Mister Maiuri: “con la riforma il Sorrento avrebbe potuto accedere alla terza serie”.

Il Consiglio Federale, riunitosi nella gornata di oggi, ha approvato la proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti in merito a promozioni e retrocessioni con la cristallizzazione della classifica dopo la ventisettesima giornata. Promosse quindi in Serie C, Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo mentre le ultime quattro, di ciascuno dei nove Gironi di Quarta Serie, retrocedono ufficialmente in Eccellenza. Le parole del mister Enzo Maiuri del Sorrento una volta appresa la delibera: “Il Consiglio Federale ha preso questa decisione considerando insostenibile il protocollo sanitario e di conseguenza l’impossibilità di terminare le contese sul campo ma, al tempo stesso, le 4 retrocessioni mi sembrano eccessive ed impietose. Poi, per quanto riguarda la nostra posizione, la beffa era nell’aria e l’unico modo per dare una logica alla sospensione era riformare da subito. Con la riforma, evidenziando il merito sportivo, il Sorrento avrebbe avuto grandi possibilità di accedere alla terza serie”.