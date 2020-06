Sorrento, Bagni Regina Giovanna come discarica: volontari e WWF all’opera per ripulire

Una delle località estive più belle e altrettanto frequentate durante la stagione estiva in Costa di Sorrento è stata resa inutilizzabile da un gruppo di incivili che l’hanno cosparsa di rifiuti. Stiamo parlando del sito dei Bagni Regina Giovanna, per il quale sono intervenuti alcuni volontari e il WWF Terre del Tirreno con Claudio d’Esposito, del quale riportiamo integralmente il post Facebook in cui denuncia un’inciviltà e disinteresse mai visti. Di seguito il post.

Ai Bagni della Regina Giovanna un gruppo di ragazzi volenterosi si è sostituito agli amministratori di Sorrento assenti… come accade ormai da anni! Evito di commentare i “commenti” entusiastici all’iniziativa da parte di politici e/o personaggi in cerca d’autore!

Non sporcare gli scogli della regina è un dovere morale di chi frequenta quel sito, ripulire i rifiuti lasciati da orde di incivili, e controllarne i comportamenti fuorilegge, è un obbligo delle istituzioni e, credetemi, è molto più semplice di quanto appaia. Viene da pensare che si vogliano creare i problemi per poi fingere di risolverli?