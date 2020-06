Sorrento, azionisti della Banca Popolari di Bari protestano: “Risparmi spariti”

Protestano questa mattina gli azionisti davanti alla sede della Banca Popolare di Bari, a Sorrento. Con un sit-in pacifico, alcuni risparmiatori stanno manifestando davanti alla sede di Via degli Aranci. Sono le vittime del crack, una perdita stimata intorno a 1,1 miliardi di euro, che chiedono disperatamente che fine abbiano fatto i propri risparmi: una donna è simbolicamente incatenata davanti all’ingresso dell’istituto di credito.

Questi sono giorni abbastanza tesi per gli azionisti della Banca Popolare di Bari, dalla Penisola Sorrentina alla Costiera Amalfitana, si attendono risposte e si guarda al piano di salvataggio: si prevede infatti entro la fine del mese una trasformazione in Società per Azioni e un conseguente aumento di capitali. Il Fondo interbancario di tutela depositi (Fitd) verserà 1,17 miliardi per il salvataggio del gruppo, mettendo a dispozione gratuitamente un numero di azioni per un valore di 30 milioni di euro.

La questione sta interessando anche la Commissione Ue, infatti proprio la Dg Comp ha chiesto una limitazione dell’intervento pubblico a 430 milioni, da parte della Mcc controllata dall’Invitalia diretta dal dg Domenico Arcuri, che è anche il commissario per l’emergenza coronavirus. Si parlano di cifre importanti in ballo anche per i correntisti situati tra Amalfi e Sorrento, che hanno affidato i propri risparmi alla maggiore banca del Mezzogiorno d’Italia. L’operazione di circa 1,2 miliardi,(di cui oltre 1 miliardo di costi indiretti), dovrebbe andare in porto nelle prossime settimane.