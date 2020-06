Sorrento, assembramenti in luoghi pubblici. La denuncia dell’Avv. Esposito

Sorrento, l’avvocato Luigi Esposito scrive a noi di Positanonews e segnala pericolosi assembramenti alle forze dell’ordine, che pubblichiamo di seguito:

Buongiorno,

come cittadino chiedo gentilmente, da estendere alle altre forze dell’ordine, di voler verificare e controllare gli assembramenti in luoghi pubblici ( es. P.co Lauro, c.so Italia, P.zza V. Veneto, Via degli Aranci vari bar ecc. ecc.) e in generale senza ne l’uso della mascherina protettiva, ne del distanziamento sociale da parte di adolescenti e peggio ancora di adulti incoscienti .

La cosa è nota a tutti e non mi spiego perché non ci siano controlli personali ( o almeno io non ne ho mai visti) , che peraltro porterebbero incassi per elevazioni delle sanzioni previste dai noti provvedimenti nazionali e regionali campania ( giusta Ord. regionale n. 41/ 20 e segg.) , di cui lo stato ne farebbe buon uso per la sanità .

Queste cose sono di preludio a scenari covid futuri estremamente pericolosi, lo sappiamo tutti , per cui come cittadino chiedo un fattivo intervento di proficua vigilanza.

Distinti saluti

Luigi Esposito

C.so Italia 311 – Sorrento