Sorrento, assembramenti: bar chiuso per cinque giorni

Sempre più serrati i controlli in Penisola Sorrentina. A Sorrento, ad esempio, è stato sanzionato un bar a causa di assembramenti. Stando a quanto appreso, il locale sarebbe stato avvisato dai Vigili urbani di risolvere i problemi di affollamento, altrimenti sarebbe stato sanzionato.

Così è stato e il locale ora, insieme ad una multa salata, dovrà stare chiuso per cinque giorni. Diversi sono stati i pub, bar ed altri esercizi, in particolar modo frequentati dai giovani nel fine settimana, controllati durante il servizio.

Ricordiamo che, anche in questa fase 3, continua a persistere il divieto di assembramento. Non ci si può radunare all’aperto o al chiuso in modo da non garantire il distanziamento sociale. Infatti non decade l’obbligo per i locali – anche all’esterno – di procedere alle prenotazioni per regolare gli ingressi. Per entrare in un lounge bar, anche all’aperto, non sarà necessario munirsi di mascherina ma sarà comunque obbligatorio rilasciare i propri dati per garantire il tracciamento dei contatti e prenotare tramite app o telefono.