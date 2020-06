Sorrento. Area Mercato moderna in linea con la città, l’obiettivo di Assocampania dopo l’incontro col sindaco

Un’Area Mercato moderna, funzionale ed in linea con l’immagine della città di Sorrento. È questo l’obiettivo che Assocampania si pone dopo aver incontrato nella giornata di venerdì il Sindaco Giuseppe Cuomo che ha tenuto una riunione con il presidente Enzo Speranza ed i delegati Salvatore Raia ed Aldo Narrante per riordinare l’area mercatale della città. Per riaprire il Mercato dopo il lockdown si è reso necessario creare un senso unico obbligato per seguire le normative in materia di sicurezza. Secondo decreto regionale, infatti, la larghezza del suolo dove si tengono i mercati deve essere di 3.80 metri dando garanzia di regolare il flusso di consumatori in entrata ed uscita con il fine di non creare situazioni caotiche ed assembramenti. L’area interessata, di cui è proprietaria la Cooperativa Tasso ma gestita dal Comune, potrebbe soddisfare il requisito dei 3.80 metri se gli spazi fossero ridisegnati da planimetria del comune. Gli stessi stalli che ora sono cancellati creando disorganizzazione e mancanza di spazio con il comune costretto a fare un senso unico senza poter tornare indietro: «Le strisce si sono cancellate nel tempo – spiega il presidente di Assocampania, Enzo Speranza – e questo provoca assenza di regole e disorganizzazione che si ripercuotono su tutti. Rilanciamo la proposta fatta da noi almeno 6 anni fa, condivisa anche da qualche operatore oggi vicino a qualche altra organizzazione di categoria che con Assocampania ha sostenuto questa battaglia, di ridisegnare gli spazi ridando dignità ed ordine alla bellezza della location mercato. Così si possono avere solo vantaggi. Ogni operatore avrà consapevolezza del posto preciso che gli spetta perché delimitato da strisce visibili, il comune potrebbe mettere in atto la propria idea di un mercato che faccia da vanto per la città. Lo stesso proprietario dell’area, Alfonso Ronca, accoglierebbe positivamente un intervento poiché da sempre richiesto all’amministrazione comunale che si facesse carico di interventi di riqualificazione dell’area mercato». «Sorrento merita un mercato che sia alla pari della sua città. Con una riqualificazione, una riorganizzazione ed una creazione di nuovi e necessari servizi dell’area tutti ne trarrebbero vantaggi non solo nel presente ma anche nel futuro: il comune stesso, gli operatori ambulanti ed i cittadini che avrebbero un mercato degno del nome di Sorrento».