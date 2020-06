Sorrento. Ancora tanti lavoratori esclusi, domani manifestazione a Roma. La lettera a Positanonews.

Buongiorno vi scrivo perché siamo in una situazione bruttissima noi già siamo una categoria di professionisti precari siamo sempre stati ma questa pandemia ci ha fatto collassare tanti di noi non torneremo a lavorare e voi lo sapete bene la mia unica amarezza e che vi ho sempre sostenuto perché abbiamo il stesso pensiero e la stessa umanità io penso che potete ancora risolvere la situazione per quanto riguarda il lavoro stagionale tutti questi lavoratori devono essere tutelati da voi e dovete procedere a chi ha un contratto determinato questo malessere ha portato a tanti di questi lavoratori a togliersi la vita. La vita deve essere salvaguardata ma pure e tanto vero che bisogna viverla dignitosamente queste persone hanno sempre lavorato e pagato le tasse quindi adesso si sta chiedendo a voi di aiutarci in questa battaglia anche perché senza di voi noi non possiamo fare nulla vi saluto cordialmente e aspetto il vostro riscontro.

Giuliana Flores Gomez