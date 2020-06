A poco meno di un mese dal via libera alla riapertura delle biblioteche comunali fissata per il giorno 18 maggio, la biblioteca comunale “B. Capasso” della città di Sorrento resta ancora chiusa. Prima dell’emergenza Coronavirus erano in tantissimi, in particolare studenti delle superiori ed universitari, a frequentarla con regolarità. Ma, ad oggi, non si sa ancora quando la biblioteca riaprirà e sarà quindi possibile tornare ad accedervi per studiare e consultare i testi presenti. Gigione Maresca, della redazione di Positanonews, ha sentito sull’argomento Tonino Apreda del Forum dei Giovani di Sorrento.