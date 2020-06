Sorrento. Allo Schizzariello il menù anti-Covid

Sorrento ( Napoli ) . Non è facile ripartire in una città basata completamente sul turismo come Sorrento. Ma nella Città del Tasso c’è chi ci riprova col sorriso mantenendo sempre gli stessi standard come lo “Schizzariello”. Giovanni Aversa è da sempre molto accogliente e cordiale , patron del locale con Giuseppe Coppola, con loro uno staff che ha già ben dimostrato l’anno scorso con lo chef Antonio Donnarumma e in sala il maitre Antonio Strummiello che dietro la mascherina conferma la sua professionalità . “Abbiamo deciso di riaprire e dare un segno , l’idea del menù anti covid è per venire incontro a tutte le esigenze, tenendo conto del momento, senza far venire meno mai la qualità dei prodotti”, dice Giovanni Aversa. Il mrnù anti Covid costa 25 euro a testa ma ti offre una scelta fra mare e terra. Si comincia con un Fiore di zucca ripieno di bufala, poi i primi con pomodorino con stracciata di bufala e paccheri con tonno fresco e peperoncini verdi, che abbiamo assaggiato, ebbene pasta ardente gusto delicato, poi la frittura di pesceo una tagliata di carne. Abbiamo chiuso con un’ottimo dolce , un tortino caldo di mele e crema col classico limoncello per concludere al meglio la serata.