Sorrento. Nello specchio di mare antistante il Porto è stata ritrovata una tartaruga rimasta ferita dall’elica di un’imbarcazione che colpendola le ha provocato una profonda rottura del carapace. L’animale è stato messo in sicurezza e portato a riva dalla Guardia Costiera, è stato adagiato in un gommone e bagnato con acqua salata in attesa dei soccorsi che l’hanno trasportato in un centro specializzato dove riceverà tutte le cure del caso per permettergli di riprendere al più presto il largo nel nostro splendido mare.

(video di Antonino Maresca)